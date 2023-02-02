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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Мишустин в Алматы примет участие в заседании глав правительств стран ЕАЭС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Алматы 2-3 февраля примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в пленарном заседании международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности", сообщили в пресс-службе российского правительства.

Предстоящее заседание Межправсовета станет первой встречей глав правительств государств-членов ЕАЭС в рамках председательства России в органах Союза в 2023 году.

"Руководители делегаций обсудят актуальные вопросы евразийской интеграции, включая функционирование внутреннего рынка ЕАЭС, финансирование промышленной кооперации, развитие агропромышленного комплекса, техническое регулирование и сотрудничество в энергетической сфере. Особое внимание будет уделено цифровой повестке, в частности, совершенствованию интегрированной информационной системы Союза", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте пресс-службы отметили, что "особый акцент будет сделан на подготовке проектов новых соглашений в рамках Союза - международного договора о формировании общего рынка газа и соглашения о регулировании алкогольного рынка".

По итогам планируется подписание документов о дальнейшем развитии Евразийской экономической интеграции.

Как сообщила ранее пресс-служба МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, России, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и руководители Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.

3 февраля премьеры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии международного ежегодного форума по цифровизации Digital Almaty. Форум проводится ежегодно с 2018 года и является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой повестки, в том числе в рамках ЕАЭС.

Михаил Мишустин ЕАЭС
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