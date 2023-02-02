КНДР предупредила о жесткой реакции в ответ на любую военную провокацию США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила, что предпримет "самую жесткую реакцию" в случае любой военной провокации со стороны США.

"КНДР предпримет самую жесткую реакцию на любую военную попытку США по принципу "ядерное оружие за ядерное оружие и тотальная конфронтация за тотальную конфронтацию!" - говорится в заявлении неназванного представителя МИД КНДР, опубликованном ЦТАК.

Отмечается, что во время визита в Южную Корею 31 января министр обороны США Ллойд Остин открыто заявил, что Вашингтон развернет в этой стране больше стратегических средств, таких как истребители-невидимки пятого поколения и ядерные носители.

Сотрудник МИД КНДР предупредил, что "если США продолжат размещать стратегические активы на Корейском полуострове и в его окрестностях, КНДР в обязательном порядке разъяснит свою сдерживающую деятельность в соответствии с ее характером".

По его словам, "чем опаснее становится американская угроза КНДР, тем с более сильным ответным ударом столкнутся США".

"КНДР будет ответственно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе с помощью мощного сдерживания до тех пор, пока враждебная политика США и их вассальных сил и военная угроза не будут окончательно искоренены", - заявил северокорейский дипломат.

Он также добавил: "КНДР не заинтересована в каких-либо контактах или диалоге с США до тех пор, пока они проводят свою враждебную политику и конфронтационную линию".

Пхеньян должен действовать в отношении Вашингтона только силой, "поскольку они (США - ИФ) мечтают разоружить КНДР и свергнуть ее социальную систему", резюмировал представитель МИД Северной Кореи.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные воздушные учения над Желтым морем с участием стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей-невидимок F-22 и F-35B ВВС США.