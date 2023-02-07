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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В КНДР обсудили военно-политические задачи страны на 2023 год

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), посвященное обсуждению военных и политических задач на 2023 год, прошло в КНДР в понедельник, сообщает ЦТАК.

"На IV расширенном заседании ЦВК ТПК восьмого созыва подробно обсуждены главные военно-политические задачи на 2023 год и перспективные вопросы по направлению в строительстве вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании председательствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Основные пункты повестки дня включали "вопрос о постоянном расширении и интенсификации операций и боевых учений Корейской народной армии (КНА), дальнейшему строгому усовершенствованию готовности к войне в ответ на сложившуюся ситуацию", меры по пересмотру ряда пунктов устава внутренней службы армии.

По итогу были приняты соответствующие постановления.

Встреча состоялась на фоне сообщений о том, что Север готовится к военному параду в ознаменование 75-й годовщины основания Корейской народной армии.

КНДР Ким Чен Ын
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