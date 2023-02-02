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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Большинство финнов высказались за вступление в НАТО независимо от ситуации со Швецией

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Большинство опрошенных финнов считают необходимым продолжать процедуру вступления Финляндии в НАТО, не дожидаясь Швеции, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой опрос общественного мнения компании Taloustutkimus.

Так, 53% респондентов ответили отрицательно на вопрос, должна ли Финляндия дожидаться Швеции, даже если процесс присоединения этой страны к альянсу затянется. При этом лишь 28% опрошенных заявили, что Финляндии не стоит становиться новым членом НАТО одной, без Швеции.

Опрос проходил 30 января - 1 февраля, в нем принял участие 1021 человек.

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Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

В настоящее время из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

В минувший понедельник глава финского МИД Пекка Хаависто подчеркнул, что для Хельсинки в приоритете остается совместное вхождение Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду вновь заявил о том, что Турция не позволит Швеции присоединиться к НАТО, пока власти дают разрешения на акции протеста против ислама, подобные недавней, когда в Стокгольме сожгли Коран перед турецким посольством. В свою очередь глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявлял, что религиозные вопросы не являются частью заключенной ранее Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки сделки о вступлении в НАТО.

Финляндия Швеция Турция НАТО
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