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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Санна Марин заявила, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Очень важно, что сегодня мы посылаем четкий сигнал. Финляндия и Швеция подали заявки вместе, и в интересах всех, чтобы мы вступили вместе", - сказала Марин в четверг на пресс-конференции после встречи со шведским коллегой Улфом Кристерссоном, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

Она отметила, что ей не нравятся дебаты, в которых Швеция рассматривается как проблема.

"Швеция не является проблемой. Мне не нравится, когда Швецию изображают как неуклюжего ребенка в классе", - сказала Марин, отметив, что "Швеция соответствует всем критериям членства в НАТО".

Кристерссон также заявил, что "Финляндия и Швеция отправились в путь в НАТО вместе и обе страны вместе пойдут по этому пути".

"Я ценю очень четкие сообщения из Финляндии, от вас и президента Саули Ниинистё о том, что мы находимся на этом пути вместе", - сказал Кристерссон.

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Он выразил уверенность в совместном прогрессе Финляндии и Швеции по вопросу членства в НАТО.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

При этом в последние дни в Анкаре неоднократно высказывалась мысль, что в связи с сожжением в Стокгольме на акции правых экстремистов Корана Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.

Финляндия Швеция Турция НАТО
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