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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Фон дер Ляйен предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригласила Украину принять участие в системе совместных закупок газа.

"Мы приглашаем Украину на нашу энергетическую площадку для совместной закупки газа. Мы хотим наилучшим образом использовать общее рыночное влияние", - сказала она в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко на совместном заседании правительства Украины и ЕК подтвердил заинтересованность Киева не только в совместных закупках газа, но и в предоставлении украинских подземных хранилищ (ПХГ) для создания стратегических запасов странами ЕС.

"Мы заинтересованы в активном участии в совместных закупках газа и создании резервного объема в наших хранилищах", - отметил он.

Как сообщалось, ЕК намерена в начале весны обнародовать объем газа, который европейские страны планируют совместно закупить. Минимальный объем предварительно оценивается в 13,5 млрд куб. м.

Утвержденная Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в середине января 2023 года процедура сертификации оператора газохранилищ позволит обеспечить сертификацию АО "Укртрансгаз" как европейского оператора и привести его деятельность к международным стандартам.

Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Украина
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