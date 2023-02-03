Транзит газа через Украину продолжает расти с увеличением заявки до 31 млн куб. м

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Заявка на транзит газа через территорию Украины продолжает увеличиваться. Это является следствием изменения ценового баланса с нового месяца.

Минимизация импорта газа в январе была связана с обвалом цен на европейском рынке. Из-за теплой погоды спотовые цены на рынке упали в два раза по сравнению с индексом "на месяц вперед", который применяется в большинстве контрактов с крупными поставщиками. В результате потребителям было выгоднее увеличивать покупки на споте и снижать импорт.

С началом февраля снизилась цена по контрактам по индексу "на месяц вперед" с внешними поставщиками, и импортный газ стал более привлекательным. Точно такая же ситуация была год назад.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 30,9 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в четверг был 29,3 млн куб. м. В конце января показатель снижался до 24 млн куб. м в сутки. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Перемена погоды в Европе принесла региону усиление ветров, а значит и рост выработки электроэнергии за счет ветряков. За четыре дня текущей недели ветряки обеспечили 22% энергобланса по ЕС, тогда как за прошлую неделю их доля была 14%, сообщает ассоциация WindEurope.

В преддверии теплой пятницы цена на газ снизилась. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $632 за тысячу кубометров.

Стабильна "азиатская премия" - разрыв между ценами на газ в Азии по отношению к цене поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $656; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $595.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 71,64% - это на 19,8 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE). За газовые сутки 1 февраля запасы сократились на 0,44 процентного пункта.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, такой же показатель был и в первый день февраля. При этом сильно снижается уровень запасов в СПГ в резервуарах приемных терминалов - за месяц он упал на 16%. Это говорит о том, что приток новых грузов СПГ в регион сокращается на фоне низких цен и конкуренции со стороны Азии.

Германия открыла уже второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к объекту в Вильгермсхафене добавился терминал в Любмине, готовится запуск ПРГУ в Брюнсбюттеле. Однако другой недавно открывшийся объект - в голландском Эмсхавене - остановился из-за аварии в системе теплоснабжения.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю (закончилась 27 января) резервы сократились на 4,2 млрд куб. м. Это больше, чем прогнозировал рынок (оценка S&P Global была 3,9 млрд куб. м). Расход запасов восстанавливается благодаря нормализации погоды, однако он все еще ниже обычного для этого времени уровня - превышение среднего пятилетнего уровня нарастает.

Текущий уровень резервов составляет 54%, что на 7 процентных пунктов превосходит средний показатель за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Февраль в США обещает быть холодным, что приведет к увеличению расходов энергоресурсов на отопление и росту расхода газа. С другой стороны - крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG по-прежнему откладывает перезапуск после аварии, и на внутреннем рынке остается газ, который, как ожидалось, должен был быть экспортирован.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.