Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Глава МИД Израиля отправился в Судан обсуждать "авраамские" соглашения

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Эли Коэн вылетел в Хартум на переговоры об "авраамских" соглашениях, процесс подписания которых Судан несколько лет назад не завершил, пишет газета Jerusalem Post.

Газета пишет, что Судан был одной из первых стран, давших принципиальное согласие на нормализацию отношений с Израилем, однако процесс подписания документов не был завершен.

В миреИзраильская газета сообщила о готовности Судана установить дипотношения с ИзраилемЧитать подробнее

О поездке израильский МИД официально не сообщал, но информацию о ней получили несколько израильских СМИ, в том числе и The Jerusalem Post. Газета отмечает, что поездка Коэна состоялась вскоре после того, как Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. США выступили посредником при заключении этих соглашений.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ, дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. До этого дипотношения с Израилем были лишь у двух арабских стран - Египта (установлены в 1979 году) и Иордании (установлены в 1994 году).

Израиль Судан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 2 февраля

Германия в пятницу перезапустит одно из крупнейших ПХГ Европы, остановленное из-за аварии

Вучич заявил, что отказ от западного плана по Косово приведет к изоляции Сербии

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ

ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ

Израильская газета сообщила о готовности Судана установить дипотношения с Израилем

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

Опрос НПО из США показал, что в Грузии 69% граждан выступают за визовый режим для россиян

Дипломатическое противостояние

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });