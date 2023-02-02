Глава МИД Израиля отправился в Судан обсуждать "авраамские" соглашения

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Эли Коэн вылетел в Хартум на переговоры об "авраамских" соглашениях, процесс подписания которых Судан несколько лет назад не завершил, пишет газета Jerusalem Post.

Газета пишет, что Судан был одной из первых стран, давших принципиальное согласие на нормализацию отношений с Израилем, однако процесс подписания документов не был завершен.

О поездке израильский МИД официально не сообщал, но информацию о ней получили несколько израильских СМИ, в том числе и The Jerusalem Post. Газета отмечает, что поездка Коэна состоялась вскоре после того, как Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. США выступили посредником при заключении этих соглашений.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ, дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. До этого дипотношения с Израилем были лишь у двух арабских стран - Египта (установлены в 1979 году) и Иордании (установлены в 1994 году).