Американский конгрессмен обвинил Китай в нарушении суверенитета США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти назвал "дестабилизирующим действием" инцидент с разведывательным аэростатом над американской территорией, и выразил мнение, что Китай пренебрег суверенитетом США.

"Наглое пренебрежение Китая суверенитетом США является дестабилизирующим действием, на которое необходимо обратить внимание, и президент Байден не может молчать", - написал Маккарти в твиттере.

Он потребовал провести специальный брифинг для "банды восьми" - так в США называют группу законодателей, состоящую из лидеров двух партий Палаты представителей и Сената, а также членов комитетов по разведке.

Как сообщил Пентагон, над территорией США был обнаружен объект, "предназначенный для сбора разведданных, который, скорее всего, был запущен Китайской Народной Республикой".

Представитель американского оборонного ведомства Пэт Райдер отметил, что "правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации". Он добавил, что это "не первый раз", когда такой аэростат был замечен над Соединенными Штатами.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны подчеркнул, что разведывательное сообщество США имеет "очень высокую степень уверенности" в том, что аэростат принадлежит КНР, и что Соединенные Штаты "в срочном порядке по нескольким каналам" связались с китайскими официальными лицами по этому вопросу.