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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Пекин заявил, что следит за развитием ситуации вокруг замеченного над США аэростата

Пекин заявил, что следит за развитием ситуации вокруг замеченного над США аэростата
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Китая в пятницу заявили о том, что наблюдают за развитием ситуации вокруг аэростата, замеченного над северной частью США. В Вашингтоне этот объект назвали китайским разведывательным зондом, сообщает Associated Press (АР).

"Китай – ответственная страна, которая всегда следует международным законам. У Китая нет намерений нарушать границы или воздушное пространство какого-либо государства", - приводит AP слова пресс-секретаря китайского МИД Мао Нин.

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"Что касается этого аэростата, мы следим за развитием ситуации и надеемся, что обе стороны смогут уладить все спокойно и аккуратно", - добавила она.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера сообщил, что власти США в течение последних нескольких дней отслеживают над северной частью США разведывательный аэростат, предположительно, принадлежащий Китаю.

В свою очередь власти Канады заявили, что они также активно следят за перемещением шара.

"Канадцам ничего не угрожает. Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства и следит за тем, возможен ли еще один инцидент. Канадские спецслужбы работают с американскими партнерами и продолжают обеспечивать безопасность чувствительной информации в стране, оберегая ее от угроз со стороны иностранных разведслужб", - сообщило министерство обороны Канады.

Китай США
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