Минобороны Белоруссии сообщило об учении танкистов у границы с Украиной

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тактическое занятие с боевой стрельбой танковых взводов прошло на полигоне вблизи границы с Украиной, сообщили в пятницу пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"На Гожском полигоне с личным составом 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады проведено комплексное тактическое занятие с боевой стрельбой танковых взводов", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие отработали вопросы выдвижения подразделений из района сосредоточения, занятия огневого рубежа, ведения оборонительного боя танковым взводом и выхода из боя", - добавили в белорусском военном ведомстве.