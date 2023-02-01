Белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию комплекса "Искандер"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские военнослужащие приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии в среду.

"Белорусские военнослужащие прошли обучение в Российской Федерации. Завершив теоретический курс, артиллеристы осуществили практическую подготовку на белорусских полигонах", - отметили в пресс-службе.

Там также отметили, что расчеты укомплектованы исключительно офицерами, прапорщиками и военнослужащими, проходящими службу по контракту.

В декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".