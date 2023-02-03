Избранный президент Чехии назвал ядерное оружие единственным исключением в помощи Украине

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что никаких ограничений на поставку военной техники Украине быть не должно.

"Мы не должны устанавливать каких-либо порогов на поставку оборудования. Единственным исключением должно быть ядерное оружие", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Он также отметил, что "страны НАТО не должны участвовать в этом конфликте напрямую".

Петр Павел в прошлом занимал пост председателя военного комитета НАТО. В январе 2022 года он выиграл президентские выборы в Чехии.