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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Избранный президент Чехии назвал ядерное оружие единственным исключением в помощи Украине

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что никаких ограничений на поставку военной техники Украине быть не должно.

"Мы не должны устанавливать каких-либо порогов на поставку оборудования. Единственным исключением должно быть ядерное оружие", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Он также отметил, что "страны НАТО не должны участвовать в этом конфликте напрямую".

Петр Павел в прошлом занимал пост председателя военного комитета НАТО. В январе 2022 года он выиграл президентские выборы в Чехии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Чехия Украина НАТО Петр Павел
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