Германия начала передачу Чехии танков взамен подаренной Украине советской бронетехники

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Чехия в среду получила от ФРГ первый из 14 танков "Леопард 2", призванных заменить советские танки, подаренные Прагой Украине, сообщает агентство EFE.

Танк доставили из Германии на военную базу на востоке Чехии.

"Таким образом, мы переходим на современную технику, отказываясь от вооружения советского периода", - приводит агентство слова министра обороны Чехии Яны Черноховой.

EFE поясняет, что ранее Чехия заключила соглашение с ФРГ, согласно которому немецкая сторона передаст ей 14 современных танков в обмен на десятки единиц советской бронетехники, отправленных украинским военным ранее в этом году.