США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - США запросили у Японии разрешение на размещение на ее островах ракет среднего радиуса действия для обеспечения в регионе равновесия сил с КНР, сообщило в субботу издание "Санкэй симбун".

По его данным, Соединенные Штаты хотят развернуть разрабатываемые гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk на так называемой "первой островной цепи", разделяющей омывающие Китай моря и просторы открытого Тихого океана.

"Первая островная цепь" представляет собой ряд основных архипелагов, окружающих материковую часть Восточной Азии, включая Японию и Тайвань.

При этом издание указывает, что Япония готова к размещению. Место дислокации еще не определено, но представитель японского правительства сказал: "предполагаются остров Кюсю и другие места".

Тем самым Токио и Вашингтон намерены противостоять китайским средствам средней дальности в регионе, отмечает "Санкэй симбун".

Гиперзвуковые ракеты LRHW, разрабатываемые для армии и ВМС США, имеют дальность действия более 2,7 тыс. км, а крылатые ракеты Tomahawk, которые будут находиться в распоряжении американского Корпуса морской пехоты, способны поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.