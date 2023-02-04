США ведут поиски обломков сбитого над Атлантикой китайского аэростата

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В районе падения у берегов восточного побережья США сбитого китайского аэростата, который Пентагон считает разведывательным, ведутся поиски обломков, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников.

О том, как именно был сбит аэростат, который за последние несколько дней пролетел всю территорию США с северо-запада на юго-восток, не сообщается.

По данным американских властей, решение о перехвате аэростата было принято президентом США Джо Байденом, отмечает телеканал.

Ранее американские военные сбили китайский воздушный шар, когда тот вышел в воздушное пространство над Атлантическим океаном.

Аэростат за несколько дней пролетел через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток. Он выполнял полет на высоте примерно 18,3 тыс. м, значительно выше коридора для рейсов гражданских самолетов.

2 февраля аэростат обнаружили над штатом Монтана на северо-западе США, где расположены шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Пентагон принял решение не сбивать аэростат сразу, поскольку падение его обломков могло представлять угрозу населению и привести к разрушениям на земле.

По сообщению CNN, подвеска под воздушным шаром достигает в длину более 27 метров. Американские власти считают, что она могла нести системы управления и разведки.

МИД КНР накануне заявил, что замеченный над США аэростат является гражданским воздушным судном, использующееся в научных целях, главным образом метеорологических, которое сбилось с курса и попало в американское воздушное пространство. В Китае извинились за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в КНР после инцидента с аэростатом.