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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Вступает в силу решение ЕС и G7 об эмбарго на импорт нефтепродуктов из России

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России с применением предельных цен вступает в силу 5 февраля.

Запрет на импорт топлива из России в страны ЕС и G7 касается предоставления услуг по транспортировке российских нефтепродуктов морским путем, а также их страхования, брокерских услуг и финансирования операций, за исключением случаев продажи по цене не выше определенного уровня - price cap (потолок цен).

Для тех видов нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефти (бензин и дизтопливо), потолок цен установлен на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут) - на уровне $45.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ранее поясняло, что произведенные в России нефтепродукты не подпадут под ценовой потолок в случае, если они приобретены до его вступления в силу и доставлены не позднее 1 апреля 2023 года. Кроме того, ограничения не затронут нефть и нефтепродукты после глубокой переработки вне России, при этом смешение различных видов топлива для обхода price cap запрещено.

Аналогичное эмбарго с 5 декабря 2022 года действует на импорт российской нефти, price cap для которой установлен в $60 за баррель.

Россия считает установление потолка нерыночным инструментом. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продавать нефть в рамках price cap, правительство выпустило постановление, разъясняющее условия применения указа.

Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты - ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов.

G7 ЕС
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