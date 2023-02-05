Филиппины обвинили Китай в преследовании их корабля в Южно-Китайском море

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Филиппинские власти заявили, что два корабля береговой охраны КНР и два судна китайского морского ополчения преследовали корабль ВМС Филиппин Andres Bonifacio в Южно-Китайском море, сообщает в воскресенье Bloomberg.

Инцидент произошел 1 февраля возле рифа Мисчиф (китайское название - Мэйцзи), который контролируется Китаем и на который претендуют Филиппины. Филиппинский корабль вел патрулирование в этой зоне, когда за ним начали слежение силы КНР, а затем стали следовать за ним.

В филиппинской береговой охране отметили, что суда морского ополчения "даже брали курс на перехват" корабля Andres Bonifacio.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

Bloomberg отмечает, что КНР наращивает присутствие в Южно-Китайском море, ее корабли чаще появляются у западного побережья Филиппин.

2 февраля шеф Пентагона Ллойд Остин и глава Минобороны Филиппин Карлито Гальвес договорились возобновить прерванное в 2016 году совместное патрулирование Южно-Китайского моря двумя странами. Также во время визита Остина на Филиппины Вашингтон и Манила заключили соглашение о получении доступа американских военных еще к четырем филиппинским военным объектам. Таким образом, США имеют теперь доступ к девяти базам на Филиппинах.