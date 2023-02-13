ВМС США и Корпус морской пехоты начали учения в Южно-Китайском море

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ВМС США и Корпус морской пехоты приступили к учениям в Южно-Китайском море. Об этом сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на заявление Седьмого флота США.

В маневрах принимают участие авианосная ударная группа во главе с авианосцем Nimitz и 13-я экспедиционная группа морпехов.

Однако американское командование не уточнило, когда стартовали учения.

AP напоминает, что, хотя учения планировали заблаговременно, их начали на фоне роста напряженности между США и КНР, вызванных полетами аэростатов над американской территорией (у побережья Южной Каролины, над Аляской, а также над озером Гурон на границе с Канадой и в небе над Канадой), и усиления военного сотрудничества Вашингтона с Филиппинами.

Тем временем, власти Филиппин в понедельник обвинили экипаж китайского корабля в том, что он ослепил лазером моряков с корабля филиппинской береговой охраны Malapascua. Инцидент произошел еще 6 февраля в спорной части акватории Южно-Китайского моря, когда Malapascua сопровождал судно снабжение, доставлявшее моряков и припасы на другой филиппинский корабль у местной отмели. В результате Malapascua пришлось покинуть зону, и как отмечает AP, неясно, чем завершилась эта миссия филиппинских военных.

У Китая и членов АСЕАН – Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама – существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.