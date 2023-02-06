Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Турции

Последствия землетрясения в провинции Кахраманмараш в Турции Фото: Volkan Kasik/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано в понедельник в юго-восточной части Турции недалеко от границы с Сирией, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 04:17 по московскому времени землетрясения находился в 33 км северо-западнее города Газиантеп.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "уничтожающее".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 7,5, Геологическая служба США - в 7,8.

По сообщению Anadolu, в результате землетрясения разрушены десятки домов. Глава города Османие Эрдинч Йылмаз сообщил, что погибли не менее пяти человек.

Информации о погибших и пострадавших в других городах Турции пока нет.