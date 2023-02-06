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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

В Сирии в результате землетрясения погибли более 40 человек

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Сирии 42 человека погибли и около 200 пострадали в результате мощного землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник, сообщает госагентство SANA.

По словам замминистра здравоохранения Сирии Ахмеда Дамирия, смерти в результате землетрясения зарегистрированы в провинциях Алеппо, Хама и Латакия.

Также на данный момент известно о 31 погибшем в Турции в результате землетрясения.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,6 произошло в понедельник в юго-восточной части Турции недалеко от границы с Сирией. По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 04:17 по московскому времени землетрясения находился в 33 км северо-западнее города Газиантеп.

Сирия Турция
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