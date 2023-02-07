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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Космический грузовик "Прогресс МС-20" отстыковался от МКС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22" в 07:56 по московскому времени отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса".

Через несколько часов несгораемые элементы конструкции корабля будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-22" запланирована на 9 февраля с космодрома Байконур.

"Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов - 720 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства медицинского обеспечения и индивидуальной защиты, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.

Прогресс МС МКС Звезда Роскосмос Тихий океан Байконур
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