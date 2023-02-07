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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Космический корабль "Прогресс" во вторник отстыкуется от МКС для затопления в Тихом океане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-20", как ожидается, во вторник отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным "Роскосмоса", отстыковка грузового корабля "Прогресс МС-20" от МКС намечена на 7 февраля.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-22" запланирована на 9 февраля с космодрома Байконур.

Корабль доставит на МКС более 2,5 тонн грузов - 720 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1354 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства медицинского обеспечения и индивидуальной защиты, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.

МКС Прогресс МС-20 Роскосмос
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