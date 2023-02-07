Рада утвердила назначение нового главы Службы безопасности Украины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Верховная Рада назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в соцсетях народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Малюк временно исполнял обязанности главы СБУ с 18 июля 2022 года после того, как прежний глава ведомства Иван Баканов был отстранен, а затем освобожден от должности.

Малюк стал заместителем главы СБУ 28 февраля 2022 года, до этого был заместителем министра внутренних дел Украины.