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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Рада утвердила назначение нового главы Службы безопасности Украины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Верховная Рада назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в соцсетях народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Малюк временно исполнял обязанности главы СБУ с 18 июля 2022 года после того, как прежний глава ведомства Иван Баканов был отстранен, а затем освобожден от должности.

Малюк стал заместителем главы СБУ 28 февраля 2022 года, до этого был заместителем министра внутренних дел Украины.

Верховная рада Украина СБУ Василий Малюк Иван Баканов
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