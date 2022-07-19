Парламент Украины уволил Баканова с поста главы СБУ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины на заседании во вторник поддержала представление президента страны Владимира Зеленского об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ), сообщила член парламентской фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Баканова уволили с должности. Теперь официально. Верховная рада проголосовала за такое решение", - написала Янченко в своем телеграм-канале.

Как уточнил на своей странице в соцсетях народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"), за принятие соответствующего проекта постановления №7564 в целом проголосовали 265 народных депутатов.

По его словам, Баканова в зале заседаний Рады не было, а рассмотрение вопроса об увольнении было достаточно формальным.

Как сообщалось, 17 июля Зеленский подписал указ об отстранении Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а 18 июля глава государства своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка и внес в Раду представление об увольнении Баканова.

Баканов занимал должность главы СБУ с 29 августа 2019 года. Перед этим президент Зеленский назначил его первым заместителем руководителя спецслужбы.

Со 2 декабря 2017 года по 27 мая 2019 года Баканов был председателем политической партии "Слуга народа", а во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского.