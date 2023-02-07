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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Швеция рассчитывает стать членом НАТО до июльского саммита альянса

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Швеция надеется стать членом НАТО до саммита альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, заявил министр иностранных дел страны Тобиас Биллстрём.

"Это трудно сказать, но наши взгляды, конечно, устремлены на Вильнюсский саммит НАТО. До этого в Анкаре пройдут выборы (президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая - ИФ). Этот вопрос явно стал предметом внутренней политики Турции. Это необходимо учитывать. Мы внесем свой вклад в меморандум и останемся приверженными нашему желанию стать членом НАТО", - заявил Биллстрём в интервью порталу телерадиовещания Эстонии ERR, опубликованному во вторник.

Он отметил, что "если мы с Финляндией станем членами НАТО, то все страны на побережье Балтийского моря, кроме России, будут членами НАТО. Это означает, что мы должны быть заинтересованы в странах Балтии".

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Отметив, что у Швеции "особые отношения со странами Балтии по историческим, культурным, экономическим и личным причинам", глава МИД сказал о желании его страны "иметь большее присутствие в странах Балтии".

"Мы уже готовимся к участию в миссии по патрулированию воздушного пространства (стран Балтии), мы также говорим об участии в боевой группе НАТО (дислоцированной в странах Балтии), что означает ввод сухопутных войск в страны Балтии, и мы начали строить планы действий в качестве члена НАТО, чтобы, если мы станем членом, были готовы немедленно участвовать во всех комитетах и планах".

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

При этом в последние дни в Анкаре неоднократно высказывалась мысль, что в связи с сожжением в Стокгольме на акции правых экстремистов Корана Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции и раньше ее.

Швеция НАТО
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