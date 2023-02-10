МИД РФ сообщил о праве Швеции и Финляндии не размещать ядерное оружие при приеме в НАТО

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - У Швеции и Финляндии при вступлении в Североатлантический альянс есть возможность закрепить отказ от размещения на их территории оружия массового уничтожения, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"При вступлении в НАТО у них (Швеции и Финляндии - ИФ) есть возможность сделать оговорки: закрепить отказ от размещения на их территории оружия массового уничтожения, а также ограничить присутствие коалиционных сил и военной инфраструктуры альянса. Такие прецеденты имеются. Как это будет реализовано, если будет, посмотрим", - сказал замглавы МИД РФ.

Он напомнил, что "Стокгольм и Хельсинки многие годы занимали позиции неприсоединения к военным союзам и нейтралитета".

"А тут в одночасье - без широкого обсуждения с населением - приняли решение ускоренно вступить в НАТО. На этом фоне нынешнюю позицию финнов и шведов относительно отсутствия намерений принять на своей территории ядерное оружие мы принимаем к сведению, но судить будем не по словам, а по делам", - отметил Грушко.

Дипломат подчеркнул, что "в любом случае в Финляндии и Швеции должны понимать, что возрастающие угрозы, связанные с возможным размещением на их территориях военных потенциалов, мы будем учитывать в своем планировании в области обороны".

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны присоединятся к альянсу, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

При этом в последние дни в Анкаре неоднократно высказывалась мысль, что в связи с сожжением в Стокгольме на акции правых экстремистов Корана Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.