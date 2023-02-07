Главой МВД Украины назначен Игорь Клименко

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Верховная рада назначила Игоря Клименко на должность министра внутренних дел Украины.

Принятие соответствующего проекта постановления поддержал 321 народный депутат на пленарном заседании во вторник, сообщили украинские СМИ со ссылкой на члена фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Представлял Клименко премьер-министр", - написал парламентарий в соцсетях.

Клименко - генерал полиции первого ранга. С 18 января 2023 года, после гибели руководства министерства в авиакатастрофе в Броварах Киевской области, кабинет министров Украины назначил Клименко заместителем министра внутренних дел и возложил на него исполнение обязанностей главы ведомства. До этого, с 25 сентября 2019 по 20 января 2023 года, он возглавлял Национальную полицию Украины.