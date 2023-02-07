Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании" (ВНС), сообщила во вторник президентская пресс-служба.

"Целью документа является реализация конституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народовластия, а также определение порядка формирования и деятельности ВНС", - говорится в сообщении.

К делегатам ВНС отнесены глава государства, президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных советов депутатов, а также гражданского общества.

"Собрание не вправе подменять иные государственные органы, выполнять их функции, вмешиваться в их деятельность", - говорится в сообщении.

Компетенция ВНС определена в соответствии с Конституцией, в частности, предусмотрены полномочия смещать с должности президента страны, избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов, вводить на территории страны чрезвычайное или военное положение, рассматривать вопросы о направлении военнослужащих за пределы Белоруссии для участия в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности, вносить президенту предложения о проведении референдума.

Согласно документу, заседания ВНС проводятся не реже одного раза в год. Заседания президиума ВНС - не реже одного раза в 6 месяцев.

"Реализация закона придаст новый импульс государственному развитию. ВНС, сформированное на демократических началах, будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе", - подчеркнули в президентской пресс-службе.

В феврале 2022 года на референдуме в Белоруссии были приняты поправки в Конституцию, в частности, расширены полномочия Всебелорусского народного собрания.