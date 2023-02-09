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Первое Всебелорусское народное собрание будет созвано в конце апреля 2024 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Всебелорусское народное собрание пройдет в конце апреля 2024 года, сообщила заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

"В конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание по тем правилам, которые указаны в нормах Конституции и законе о ВНС", - сказала Чуприс, которую цитирует в четверг госагентство БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании" в минувший вторник. Документом закрепляется правовой статус ВНС, как "высшего представительного органа народовластия".

Согласно закону, к делегатам ВНС отнесены действующий глава государства; президент, прекративший исполнение своих полномочий; представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных советов депутатов, а также гражданского общества.

"Собрание не вправе подменять иные государственные органы, выполнять их функции, вмешиваться в их деятельность", - сообщала пресс-служба белорусского президента.

Компетенция ВНС определена в соответствии с Конституцией, в частности, предусмотрены полномочия смещать с должности президента страны; избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов; вводить на территории страны режим чрезвычайное или военное положение; рассматривать вопросы о направлении военнослужащих за пределы Белоруссии для участия в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности; вносить президенту предложения о проведении референдума.

Согласно документу, заседания ВНС проводятся не реже одного раза в год. Заседания президиума ВНС - не реже одного раза в шесть месяцев.

"Реализация закона придаст новый импульс государственному развитию. ВНС, сформированное на демократических началах, будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе", - подчеркнули в президентской пресс-службе.

В феврале 2022 года на референдуме в Белоруссии были приняты поправки в Конституцию, в частности, расширены полномочия Всебелорусского народного собрания.

Белоруссия
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