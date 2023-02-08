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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

ЦБ Индии повысил ставку в шестой раз подряд – до 6,5%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку по итогам шестого заседания подряд, до максимального уровня с января 2019 года.

Ставка по операциям РЕПО была поднята на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых. Решение ЦБ совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных The Wall Street Journal.

С мая прошлого года индийский центробанк повысил ставку в общей сложности на 2 процентных пункта для борьбы с инфляцией. Такие меры принесли результат: потребительские цены в Индии в декабре выросли на 5,7% в годовом выражении после подъема на 5,9% в ноябре. Таким образом, инфляция уже два месяца подряд находится ниже верхней границы целевого диапазона ЦБ, составляющего 2-6%.

На февральском заседании индийский ЦБ понизил прогноз инфляции на текущий фингод, завершающийся в марте, до 6,5% с 6,7%, а также улучшил прогноз роста ВВП страны до 7% с 6,8%.

В следующем фингоду регулятор ожидает инфляцию на уровне 5,3% и увеличение экономики на 6,4%.

Индия
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