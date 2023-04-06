ЦБ Индии неожиданно сохранил базовую ставку на уровне 6,5%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) неожиданно сохранил ключевую процентную ставку в четверг на уровне 6,5% годовых.

До этого ЦБ увеличивал ее по итогам шести заседаний подряд, в результате чего она достигла максимума с января 2019 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов на апрельском заседании, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

С мая прошлого года индийский центробанк повысил ставку в общей сложности на 250 б.п. для борьбы с инфляцией. Такие меры принесли результат: потребительские цены в Индии в феврале выросли на 6,4% в годовом выражении после подъема на 6,5% в предыдущий месяц. Тем не менее, инфляция два месяца подряд находится выше верхней границы целевого диапазона ЦБ, составляющего 2-6%.

RBI подтвердил прогноз, согласно которому ВВП страны в текущем финансовом году, который начался в апреле, увеличится на 7%. Ожидания на следующий фингод пересмотрены до 6,5% с 6,4%.

Также в следующем фингоду регулятор ожидает инфляцию на уровне 5,2% против предполагавшихся ранее 5,3%.