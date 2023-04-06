Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

ЦБ Индии неожиданно сохранил базовую ставку на уровне 6,5%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) неожиданно сохранил ключевую процентную ставку в четверг на уровне 6,5% годовых.

До этого ЦБ увеличивал ее по итогам шести заседаний подряд, в результате чего она достигла максимума с января 2019 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов на апрельском заседании, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

С мая прошлого года индийский центробанк повысил ставку в общей сложности на 250 б.п. для борьбы с инфляцией. Такие меры принесли результат: потребительские цены в Индии в феврале выросли на 6,4% в годовом выражении после подъема на 6,5% в предыдущий месяц. Тем не менее, инфляция два месяца подряд находится выше верхней границы целевого диапазона ЦБ, составляющего 2-6%.

RBI подтвердил прогноз, согласно которому ВВП страны в текущем финансовом году, который начался в апреле, увеличится на 7%. Ожидания на следующий фингод пересмотрены до 6,5% с 6,4%.

Также в следующем фингоду регулятор ожидает инфляцию на уровне 5,2% против предполагавшихся ранее 5,3%.

Индия Резервный банк Индии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС предложила список товаров для формирования национальных индикаторов

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Доллар подорожал до 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель

Рынок акций США закрылся без единой динамики на статданных

Рынок акций США закрылся без единой динамики на статданных

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

Инфляция в РФ с 28 марта по 3 апреля составила 0,13%

Инфляция в РФ с 28 марта по 3 апреля составила 0,13%

Фонд национального благосостояния в марте вырос до 11,9 трлн рублей

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

FedEx консолидирует бизнес и повысит дивиденды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });