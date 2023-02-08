Уход Western Union из РФ и Белоруссии сократил его выручку за 2022 год на 2%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Выручка Western Union за 2022 год снизилась до $4,5 млрд, что на 12% меньше по сравнению с 2021 годом. Приостановка работы в РФ и Белоруссии привела к сокращению выручки примерно на 2%.

Выручка Western Union за четвертый квартал 2022 года снизилась до $1,1 млрд, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Приостановка работы в России и Белоруссии сократила выручку за квартал примерно на 3%.

Как сообщается в пресс-релизе, выручка в октябре-декабре составила $1,092 млрд против $1,285 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Между тем чистая прибыль выросла на 48% – до $249,4 млн по сравнению со $168,8 млн годом ранее. При этом скорректированная прибыль в расчете на акцию упала до 32 центов с 64 центов.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 35 центов при выручке в $1,07 млрд.

Выручка от переводов С2С (consumer-to-consumer) в IV квартале упала на 11%, общее количество транзакций снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с уходом с российского и белорусского рынков выручка от С2С-операций сократилась на 3%, а транзакции - на 9% по сравнению с IV кварталом 2021 года.

Western Union заявила о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии 10 марта в связи с ситуацией на Украине. Компания работала в России как НКО "Вестерн Юнион ДП Восток". С 24 марта она была исключена из реестра операторов платежных систем.

Чистая прибыль "Вестерн Юнион" по МСФО за шесть месяцев 2021 года составила 817,5 млн рублей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (204,2 млн рублей).

Как сообщалось, расходы Western Union в связи с уходом из РФ и Белоруссии в первом квартале составили $11 млн. Компания прогнозировала, что прекращение работы на этих рынках приведет к сокращению годового дохода на $70 млн. Ранее бизнес в России и Белоруссии приносил компании около 4% годового дохода.

По итогам 2023 года Western Union ожидает падения выручки на 7-9%, а также прогнозирует чистую прибыль в диапазоне $1,48-1,58 на акцию, скорректированную прибыль - $1,55-1,65 на акцию.

Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник выросли на 0,9% после публикации отчетности. Её капитализация за последний год снизилась почти на 25% (до $5,4 млрд), в то время как фондовый индекс опустился на 7,9%.

Western Union предоставляет платежные услуги, в том числе по переводу денежных средств. Компания основана в США в 1851 году, имеет порядка 600 тыс. отделений в 200 странах.