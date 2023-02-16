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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Денежные переводы в Азербайджан в 2022 году утроились

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году объем денежных переводов в Азербайджан, по предварительным оценкам, составил $3,4 млрд, сообщили "Интерфаксу" в Центральном банке страны (ЦБА).

"Объем денежных переводов, поступающих в Азербайджан, за 2022 год, по предварительным оценкам, увеличился в 3 раза по сравнению с 2021 годом, составив $3,4 млрд", - отметили в ЦБ.

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан за 2021 год составили $1 133,391 млн, что на 3,6% больше показателя 2020 года.

Азербайджан ЦБА
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