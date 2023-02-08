В Париже образовались пробки на 400 км из-за протестов фермеров

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Фермеры в Парижском регионе заблокировали тракторами дороги в знак протеста против запрета на использование неоникотиноидов при выращивании сахарной свеклы, сообщают французские СМИ.

В результате в Париже и его пригородах образовались пробки общей протяженностью в 420 км.

Согласно СМИ, в протестах принимают участие около 2 тыс. фермеров, на дорогах – не менее 500 тракторов.

В префектуре полиции Парижа отметили, что движение "сильно затруднено" в ряде районов столицы.

23 января правительство Франции отказалось от планов разрешить применение неоникотиноидных веществ для выращивания сахарной свеклы после того, как суд ЕС выступил против таких исключений.

По мнению фермеров, такой запрет создаст дополнительные трудности для их сферы.

Французские СМИ поясняют, что неоникотиноиды считаются вредными веществами для пчел. В сельском хозяйстве их применяют для борьбы с такими насекомыми, как колорадский жук и тля.