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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Эстония планирует приобрести у США еще шесть систем HIMARS

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму 200 миллионов долларов.

"Проект по закупке HIMARS общей стоимостью 200 миллионов долларов является крупнейшим в Эстонии. В его рамках закупят шесть систем залпового огня, а также боеприпасы, коммуникационные решения, системы обучения, логистики и жизненного цикла", - сообщил в среду главный штаб сил обороны республики.

В пакет закупки входят ракеты с дальностью стрельбы от 70 до 300 километров. Помимо Эстонии, системы HIMARS приобретут также Латвия и Литва.

Как сообщил главный штаб, на Центральном полигоне Эстонии на этой неделе были проведены демонстрационные стрельбы РСЗО HIMARS с укороченной дельностью стрельбы, все цели были поражены.

В настоящее время эти системы уже находятся в Эстонии на вооружении базирующейся в республике роты пехотинцев США.

Солдаты направлены в Эстонию в соответствии с распоряжением президента США Джо Байдена об увеличении количества ротационных американских подразделений в странах Балтии, сделанном прошлым летом на саммите НАТО в Мадриде. Они пополнили передовой отряд передового базирования НАТО, состоявший ранее из подразделений Великобритании и Франции.

В декабре прошлого года сообщалось, что генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке HIMARS.

HIMARS США Эстония
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