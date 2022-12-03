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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил в субботу портал телерадиовещания ERR.

Общая стоимость контракта составляет более $200 млн, отмечается в сообщении.

"В пакет входят ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров", - сказал руководитель отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп (Ramil Lipp).

В рамках соглашения, помимо реактивных систем залпового огня, Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. Сделка включает в себя и решение вопросов, связанных с обучением и логистикой.

Эстония США HIMARS
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