В Берлине допустили передачу Украине первого батальона Leopard 2 до апреля или мая

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Страны Запада могут передать Украине первый батальон танков Leopard 2 в составе примерно 31 единицы до апреля или мая этого года, заявил в Варшаве глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщают западные СМИ.

"Мы могли бы предоставить минимум один батальон в течение первых четырех месяцев этого года, может быть, трех. И нам нужно как можно быстрее приступить к этому", - сказал министр.

7 февраля Писториус побывал в Киеве с визитом, который ранее не анонсировали.

Ранее власти ФРГ объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом Берлин разрешил союзникам передавать танки Leopard 2 Украине.

78 февраля стало известно, что власти Германии дали согласие на передачу Украине 178 более старых танков Leopard 1. По данным источников Bloomberg, эти танки будут поставлять Германия, Дания и Нидерланды.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тысячи единиц этого танка.