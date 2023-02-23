Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Премьер Испании пообещал Украине десять танков Leopard 2

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес заявил, что его страна планирует поставить Украине 10 танков Leopard 2, а не шесть, как планировалось изначально, сообщает в четверг газета El País.

"Мы отправим десять танков Leopard 2 A4. Это произойдет в ближайшие недели и месяцы", - сказал Санчес, посетивший в четверг Киев.

При этом он уточнил, что Мадриду еще предстоит определить, действительно ли Испания сможет поставить именно такое количество танков. "Мы определим, реально ли поставить десять, а не шесть танков", - пояснил испанский премьер.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера, также состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, и всего произвели более 3,6 тыс. единиц этого танка. Основные два варианта танка - Leopard 2A4, и модернизированный - Leopard 2A5.

Украина Испания Leopard 2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствах

Еврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствах

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Казахстан начал транспортировку нефти для экспорта в Германию

Что случилось этой ночью: четверг, 23 февраля

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье

Средства ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, запущенных из сектора Газа

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });