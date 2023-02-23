Премьер Испании пообещал Украине десять танков Leopard 2

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес заявил, что его страна планирует поставить Украине 10 танков Leopard 2, а не шесть, как планировалось изначально, сообщает в четверг газета El País.

"Мы отправим десять танков Leopard 2 A4. Это произойдет в ближайшие недели и месяцы", - сказал Санчес, посетивший в четверг Киев.

При этом он уточнил, что Мадриду еще предстоит определить, действительно ли Испания сможет поставить именно такое количество танков. "Мы определим, реально ли поставить десять, а не шесть танков", - пояснил испанский премьер.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера, также состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, и всего произвели более 3,6 тыс. единиц этого танка. Основные два варианта танка - Leopard 2A4, и модернизированный - Leopard 2A5.