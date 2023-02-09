Европа тратит запасы газа из хранилищ интенсивнее обычного

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Отбор газа из подземных хранилищ в Европе за первые два рабочих дня текущей недели значительно превысил норму - средний показатель за последние пять лет. Сейчас уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) ушел ниже 69%.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 30,8 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в среду был аналогичным. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

С похолоданием упала выработка ветроэнергетических установок Европы. За три дня текущей недели они обеспечили лишь 13% потребностей региона в электричестве, тогда как в среднем за прошлую неделю их вклад был 21% (с максимумом до 25,3%), сообщает ассоциация WindEurope.

Несмотря на холодную погоду, европейский рынок уже ориентируется на потепление начиная с выходных.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах за минувший потерял 2% и закрылся на уровне $607 за тысячу кубометров.

Стабильна "азиатская премия" - разрыв между ценами на газ в Азии по отношению к цене поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $640; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $591.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 68,82% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 7 февраля запасы сократились на 0,66 процентного пункта. Это максимальное значение за последние 11 дней. Второй день подряд отбор газа существенно превышает обычные для этого времени значения (средние для этих дат за предыдущие пять лет).

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, за первые дни февраля показатель почти такой же. При этом все сильнее сокращается уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов. Это говорит о том, что приток новых грузов СПГ в регион падает на фоне низких цен и конкуренции со стороны Азии.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю (закончилась 27 января) резервы сократились на 4,2 млрд куб. м. Это больше, чем прогнозировал рынок (оценка S&P Global - 3,9 млрд куб. м). В то же время расходование запасов все еще ниже обычного для этого времени года.

Текущий уровень резервов составляет 54%, что на 7 процентных пунктов превосходит средний показатель за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Февраль в стране обещает быть холодным, что приведет к увеличению расходования энергоресурсов на отопление. С другой стороны - крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG по-прежнему откладывает перезапуск после аварии, в результате чего на внутреннем рынке остается газ, который по плану должен был пойти на экспорт.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.