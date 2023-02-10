Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе опустилась ниже $600 за тысячу кубометров (впервые с конца ноября прошлого года) в ожидании нового потепления.

Снижение цены может стимулировать восстановление спроса на газ в промышленности. Именно из-за сокращения промышленного спроса Европе удалось добиться наблюдаемого уровня снижения потребления.

Низкие цены способствуют оттоку партий сжиженного природного газа в Азию. Запасы газа в приемных терминалах Европы продолжает снижаться. Их текущий уровень - минимальный за последний год.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 30,9 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в четверг был аналогичным. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

С кратковременным похолоданием упала выработка ветроэнергетических установок Европы. За четыре дня текущей недели они обеспечили лишь 14% потребностей региона в электричестве, тогда как в среднем за прошлую неделю их вклад был 21% (с максимумом до 25,3%), сообщает ассоциация WindEurope.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах за минувший день потерял еще 2% и ушел ниже $600 за тысячу кубометров, закрывшись на уровне $596 за тысячу кубометров.

Стабильна "азиатская премия" - разрыв между ценами на газ в Азии по отношению к цене поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $640; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $589.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 68,16% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 8 февраля запасы сократились на 0,66 процентного пункта. Третий день подряд отбор газа существенно превышает обычные для этого времени значения (средние для аналогичных дат за предыдущие пять лет).

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, за первые дни февраля показатель почти такой же. При этом все сильнее сокращается уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов. Это говорит о том, что приток новых грузов СПГ в регион падает на фоне низких цен и конкуренции со стороны Азии.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю (закончилась 3 февраля) резервы сократились на 6,1 млрд куб. м. Впервые с начала года недельный отбор превысил средний за последние пять лет показатель.

Текущий уровень резервов составляет 49%, что на 5 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Февраль в стране обещает быть холодным, что приведет к увеличению расходования энергоресурсов на отопление. С другой стороны - крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG по-прежнему откладывает перезапуск после аварии, в результате чего на внутреннем рынке остается газ, который по плану должен был пойти на экспорт.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м. Это на 8% ниже среднего уровня за пять лет.