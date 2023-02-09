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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Польша закрывает один из трех пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на пограничном с Белоруссией пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица" на белорусской стороне).

"В связи с интересами государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего решения с 10 февраля с 12:00 (14:00 мск - ИФ) движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках", - написал глава МВД Польши в четверг в твиттере.

Другие подробности в его сообщении не приводятся.

Помимо этого пункта пропуска на польско-белорусской границе, действующего для легкового и грузового транспорта, функционируют еще два - один для грузового, другой - для легкового транспорта.

Польша Белоруссия
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