В Минске заявили об угрозе транспортного коллапса на белорусско-польской границе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии заявил об угрозе транспортного коллапса из-за закрытия Польшей пункта пропуска "Бобровники" на белорусско-польской границе.

"Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит, так как угрозы с территории Беларуси нет", - сказал пресс-секретарь Госпогранкомитета республики Антон Бычковский в четверг в эфире гостелеканала СТВ.

"С учетом закрытия пункта пропуска "Бобровники" на польском направлении из шести пунктов пропуска останется только два: один - для грузового транспорта - "Кукурыки" и один для легкового - "Тересполь". Нагрузка на оставшиеся маршруты существенно увеличится, что негативно скажется на обстановке в приграничье и может привести к коллапсу в пунктах пропуска. В результате действий польских властей пострадают грузоперевозчики, рядовые граждане и жители приграничья по обе стороны границы", - подчеркнул он.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что Польша официально уведомила Минск о приостановке работы пограничного пункта "Бобровники" ("Берестовица" на белорусской стороне). "Польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 10 февраля с 12:00 польский пункт пропуска "Бобровники" официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через государственную границу, на неопределенное время", - говорится в сообщении.