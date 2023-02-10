Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Двуречное в Харьковской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, за сутки на купянском направлении российские войска нанесли удары вертолетами и артиллерией по военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковка и Берестовое Харьковской области.

"Потери противника на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - отметил он.

"На южно-донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики", - сообщил он.

По словам Конашенкова, "потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20".

"На херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30", - проинформировал представитель Минобороны РФ.

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка И Стельмаховка Луганской народной республики", - добавил Конашенков.

"Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщил он.

"В районе населенного пункта Угледар уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - добавил Конашенков.

По его словам, склады боеприпасов ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, Дружелюбовка Запорожской области, Боровая Харьковской области, Славянск и Авдеевка в Донецкой народной республике.

"В районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики поражен пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Терновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - добавил он.

По его словам, российскими средствами ПВО за сутки сбито 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 12 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР, ДНР и в Запорожской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3069 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7812 танков и других боевых бронированных машин, 1014 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8313 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.