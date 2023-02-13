Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора в ДНР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.

По его словам, потери ВСУ за сутки составили свыше 150 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.

Удары по украинским военным в ДНР

"На южно-донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики", - также сообщил Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

"На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "за сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20".

"На красно-лиманском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка Луганской народной республики уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его данным, на херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".

Уничтожение пункта ремонта техники ВСУ в Славянске

В районе Славянска в ДНР военными РФ был уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, заявил Конашенков.

Он сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Червонопоповка, Жовтневое, Голиково Луганской народной республики, Петровское Запорожской области, Саги, Катериновка и Маринское Херсонской области", - сообщил Конашенков.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3 114 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7 852 танка и других боевых бронированных машин, 1 017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 082 орудия полевой артиллерии и минометов. А также - 8 363 единицы специальной военной автомобильной техники противника.