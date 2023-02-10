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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Белом доме сменится директор по коммуникациям

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в конце февраля намерена уйти в отставку, ее пост займет специалист по связям с общественностью Бен ЛаБолт.

"Кейт Бедингфилд, которая проработала директором по коммуникациям Белого дома с момента инаугурации президента США Джо Байдена, покинет Белый дом в конце февраля, в этой должности ее заменит Бен ЛаБолт", - говорится в заявлении Белого дома, распространенном в пятницу.

"С тех пор, как я был вице-президентом, Кейт была верным и надежным советником, несмотря ни на что", - приводят в документе слова Байдена.

Отмечается, что новый директор по коммуникациям ЛаБолт работал с Байденом со времен администрации экс-президента Барака Обамы. Он также был советником по кандидатурам в период перехода власти к нынешней администрации США. В настоящее время он возглавляет агентство по коммуникациям и маркетингу с более чем 200 сотрудниками и офисами по всей стране, которое специализируется на интеграции стратегических коммуникаций и стратегий цифрового маркетинга.

В заявлении сообщается, что ЛаБолт станет первым директором по коммуникациям Белого дома с нетрадиционной ориентацией.

Бедингфилд стала третьим за последнее время высокопоставленным сотрудником Белого дома, который покидает пост. Так, ранее в феврале сообщалось, что директор Национального экономического совета при президенте США Брайан Диз ушел с этой должности. В конце января Рон Клейн покинул пост главы аппарата Белого дома. На его место Байден назначил Джеффа Зайентса, бывшего координатора по реагированию на пандемию коронавируса COVID-19.

США Кейт Бедингфилд Бен ЛаБолт
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