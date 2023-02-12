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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

ВКС России нанесли удар по цехам сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили объект ОПК Украины в Харькове.

"В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного "Завода им. Малышева", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Как сказал Конашенков, "в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Харьков ВКС РФ Минобороны РФ
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