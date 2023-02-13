Минобороны РФ сообщило об активном наступлении войск ЦВО в зоне спецоперации на Украине

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков ведут активное наступление в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие сломили сопротивление противника и продвинулись вглубь его эшелонированной обороны на несколько километров", - говорится в сообщении.

По словам командира одного из батальонов ЦВО, которые приводятся в сообщении, "за 4 дня фронт сдвинулся на 2 км на запад".

"Противник очень активно минирует территории, которые оставляет. Становится проблематично продвигаться как технике, так и личному составу", - добавил он.

В Минобороны также сообщили, что танки ЦВО наносят удары по укрепленным позициям ВСУ и их бронированной технике. Корректировку огня ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.