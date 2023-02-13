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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Запуск межпланетной станции JUICE к Юпитеру намечен на 13 апреля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Запуск автоматической межпланетной станции JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) к Юпитеру для изучения его естественных спутников намечен на 13 апреля. Об этом сообщило в понедельник Европейское космическое агентство (ESA).

"Планируемая дата запуска объявлена: аппарат ESA JUICE готовится к полёту на Ariane V с европейского космодрома во Французской Гвиане 13 апреля", - говорится в сообщении агентства.

Европейский зонд должен будет исследовать так называемые галилеевы спутники планеты с высоким содержанием водяного льда: Ганимед, Европу и Каллисто, а также пространство около Юпитера. С помощью десяти передовых инструментов, установленных на межпланетной станции, ученые смогут изучать их поверхность, подповерхностные слои, атмосферу, магнитосферу, а также окружающие Юпитер кольца (состоят из мелких каменистых частиц).

Основная задача зонда в том, чтобы выяснить: могла ли возникнуть жизнь на астрономических объектах рядом с газовыми гигантами. В Солнечной системе к газовым гигантам относят Юпитер и Сатурн, эти планеты состоят в основном из водорода и гелия.

Запуск станции планируется совершить с космодрома Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты-носителя Ariane 5. Зонд достигнет Юпитера в июле 2031 года и будет находиться на орбите планеты, пролетая над ее естественными спутниками.

Помимо ESA, в создании автоматической межпланетной станции массой около 2400 кг принимали участие Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

JUICE Европейское космическое агентство ESA Ariane V
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