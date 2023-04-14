ESA запустило межпланетную станцию к Юпитеру для изучения его спутников

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель тяжелого класса Ariane V стартовала на орбиту с автоматической межпланетной станцией JUICE (Jupiter ICy moons Explorer) Европейского космического агентства (ESA), которая направляется к Юпитеру для изучения трех его лун, сообщила компания-оператор Arianespace.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 09:14 по местному времени (в 15:14 по Москве). Через примерно 28 минут после старта зонд отделился от носителя на орбите высотой 1,5 тысячи км, откуда он начал самостоятельный полет к самой большой планете Солнечной системы.

В рамках миссии межпланетная станция весом шесть тонн и размером с микроавтобус будет исследовать три крупнейших ледяных луны Юпитера - Европу, Ганимед и Каллисто. По данным астрономов, под их ледяной поверхностью скрываются океаны жидкой воды. Миссия JUICE должна изучить спутники на предмет потенциальной возможности жизни в их океанах, их поверхность, а также атмосферу и окружающие Юпитер кольца.

Станция должна достигнуть Юпитера в июле 2031 года, где она совершит серию пролетов вблизи Европы и Каллисто, а в декабре 2034 года выйдет на орбиту высотой 500 км вокруг Ганимеда, исследование которого представляет наибольший интерес у ученых. Научная миссия вблизи Юпитера и его лун рассчитана примерно на 3,5 года. Она закончится в сентябре 2035 года, когда станция должна будет врезаться в ледяную поверхность Ганимеда.

Стоимость проекта JUICE составила 1,6 млрд евро. Помимо ESA в его реализации приняли участие Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).